Spionaggio 3 cellulari privati, nessuna rotazione: e così Cina e Russia ascoltano Donald Trump alla Casa Bianca A rivelarlo è il New York Times. Trump possiede tre iPhone: due di questi sono stati resi un po' piu' sicuri dalla National Security Agency mentre il terzo è come quello di chiunque altro

Condividi

Chinese and Russian spies are listening in on calls by President Trump, who has often ignored warnings from aides that his iPhones aren't secure. https://t.co/gCLU17VD2j — The New York Times (@nytimes) 24 ottobre 2018

L'intelligence statunitense avrebbe accertato che la Russia e la Cina ascoltano le telefonate personali del presidente Donald Trump per ottenere informazioni in modo tale da influenzare la politica americana.Lo scrive il New York Times, spiegando che Trump non avrebbe rinunciato ad effettuare chiamate ad amici e confidenti dai suoi tre telefoni cellulari personali, sebbene sia stato allertato sul fatto che non siano sicuri.Pechino avrebbe registrato le persone con le quali Trump parla piu' spesso, inserendole nella lista dei personaggi da bersagliare con messaggi a favore della Cina.L'impegno russo e' meno mirato: ascoltano le conversazioni per avere informazioni su come Trump la pensa. Due delle persone tra le piu' chiamate da Trump sono state identificate da Pechino comee S. Una portavoce di Schwartzman, che e' il Ceo del fondo Usa, ha detto che lui e' stato "felice di fare da intermediario su certe questioni cruciali tra di due Paesi su richiesta di entrambi".No comment da parte di Wynn, ex magnate dei casinò.Trump possiede tre iPhone: due di questi sono stati resi un po' piu' sicuri dalla National Security Agency mentre il terzo e' come quello di chiunque altro. Alcuni advisor del presidente hanno riferito al Nyt di auspicare che Trump non condivida con questi amici, tramite questi telefoni, informazioni confidenziali. Sempre secondo il quotidiano Usa, Trump si e' rifiutato di cambiare telefono ogni mese, sottolineando che si tratta di una pratica scomoda.