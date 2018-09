Vertice in california A San Francisco il Global Climate Action Summit: corsa contro il tempo per l'emergenza clima Voluto a San Francisco dal Governatore dello Stato Brown, dopo la firma dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015 e che ora ,a pochi mesi dalla fine del suo ultimo mandato, ha anche il sapore della presa di posizione nel confronti del Presidente Trump che ha deciso di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo

di Valentina Martelli Mentre la costa est degli Stati Uniti si prepara all’impatto devastante dell’uragano Florence, in California si discute di cambiamenti climatici. Si prendono impegni per coordinare azioni finalizzate ad andare oltre gli obiettivi fissati per il 2020, tagliando le emissioni di CO2 ben al di sotto ai 2^ centigradi e generando un vero e proprio "movimento dal basso”.California che devastata da una serie incendi - 6153 ad oggi - causati anche da anni di siccità, continua ad essere in prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici con iniziative, come il Global Climate Action Summit il primo meeting ad alto livello pensato anche per le imprese, i governi subnazionali e i leader locali.Voluto a San Francisco dal Governatore dello Stato Brown, dopo la firma dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015 e che ora ,a pochi mesi dalla fine del suo ultimo mandato, ha anche il sapore della presa di posizione nel confronti del Presidente Trump che ha deciso di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo.“Non tutto– dice Brown –può essere ordinato dall'alto”, lanciando una sorta di federalismo climatico, di cui la California ha fatto una priorità firmando anche, pochi giorni fa la legge che prevede che entro il 2045 tutta l’energia prodotta e consumata nello Stato provenga da fonti rinnovabili.Cinque le tematiche del Summit: sistemi energetici sani; comunità sostenibili; crescita economica inclusiva; gestione del territorio e degli oceani e investimenti per il cambiamento climatico.Anche l’Italia è arrivata a San Francisco con diverse realtà imprenditoriali e delegazioni di regione.Molti i leader e gli attivisti presenti che citeranno sicuramente il discorso tenuto ad inizio settimana dal segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, che ha dichiatato "Il cambiamento climatico è la questione determinante del nostro tempo - e siamo in un momento decisivo".A parlare anche l’ex vice Presidente Al Gore, l’ex Segretario di Stato Jonh Kerry , ma anche attori, Alec Baldwin, imprenditori, il president di Starbucks, i sindaci di tante città nel mondo, incluse ovviamente San Francisco e Los Angeles.Il rifiuto di Trump di riconoscere l’esigenza di combattere il cambiamento climatico attraverso l’azione governativa ha riportato il tema in testa allo scontro ideologico nella politica statunitense ma anche globale.La California spera di ritagliarsi un ruolo che nessuno ha mai avuto prima, quello di spingere il resto del Paese a seguire altre nazioni del mondo, per far rispettarel’impegno preso a Parigi.