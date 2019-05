Terremoto politico a Vienna Gli ex alleati Fpoe minacciano la sfiducia al cancelliere Kurz. L'Austria verso una crisi di governo ​"Kurz si è infilato in un vicolo cieco. Probabilmente non pensava che i Freiheitlichen non difendono ad ogni costo le loro poltrone", dice in un'intervista il ministro degli interni uscente Kickl. Ma il partito frena: "Nulla è stato ancora deciso"

La crisi aperta dal famigerato video di Ibiza rischia di travolgere quel che resta del governo austriaco. L'ormai ex partner di coalizione Fpoe minaccia infatti di votare in Parlamento la sfiducia al cancelliere e leader dei Popolari austriaci Sebastian Kurz. Lo annuncia il falco dei liberalnazionali Herbert Kickl al quotidiano Oesterreich. "Sarebbe ingenuo se Kurz credesse che dopo essere sfiduciati da lui i Freheitlichen votino contro la sfiducia. Chi dà fiducia riceve fiducia. Chi dà sfiducia riceve sfiducia", afferma Kickl. Se anche i Socialdemocratici dovessero votare la sfiducia, Kurz rischia di essere destituito.



"Kurz - prosegue il ministro degli interni uscente - si è infilato in un vicolo cieco. Probabilmente non pensava che i Freiheitlichen non difendono ad ogni costo le loro poltrone". Kickl non esclude di presentarsi come capolista della Fpoe alle politiche di inizio settembre.



Kickl minaccia, il partito frena

Ma dopo la pubblicazione dell'intervista la Fpoe fa marcia indietro sul voto di fiducia per il cancelliere Sebastian Kurz e precisa che il partito "non ha ancora preso nessuna decisione". Secondo un portavoce dei liberalnazionali, interpellato dall'agenzia Apa, il quotidiano Oestrereich ha "mal interpretato" il ministro degli interni uscente Herbert Kurz. Kickl - precisa - "ha semplicemente detto che chi diffida della Fpoe, viene diffidato dalla Fpoe". "Questo non significa però che è stata presa una decisione definitiva in merito al voto di lunedì prossimo", sottolinea il portavoce.



La mozione di sfiducia di Jetzt contro Kurz al voto lunedì

La mozione di sfiducia presentata dal partito Jetzt nei confronti del cancelliere austriaco Sebastian Kurz sarà votata dal parlamento lunedì, dopo le elezioni

europee. Lo ha deciso il presidente del Parlamento austriaco, il popolare Wolfgang Sobotka. a breve il cancelliere incontrerà il presidente della repubblica Alexander Van der Bellen. Jetzt è la lista personale dell’ex verde Peter Pilz, che prima si chiamava 'Liste Pilz' e poi ha cambiato nome, diventando Jetzt.