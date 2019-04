Londra Brexit, a Westminster si vota su quattro piani B. Favorita un'uscita soft con unione doganale La decisione finale nella notte. May teme una scissione dei Tory. Intanto, il governo è stato battuto sulla procedura. Tra i quattro piani al voto, l'opzione referendum bis

La ruota del Parlamento britannico riprende a girare sulla Brexit con un nuovo round di voti indicativi su ipotesi di piano B alternativi all'accordo di divorzio riproposto venerdì scorso dalla premier Tory, Theresa May, e bocciato per la terza volta. L'obiettivo: compattare il numero delle opzioni rispetto alle 8 iniziali rimaste tutte sotto l'asticella d'una qualunque maggioranza. Una prima cernita è stata fatta dallo speaker dei Comuni, John Bercow, sulla base dei consensi ottenuti. Poi, in serata, nuovo voto, forse con sistema di scelta preferenziale a esclusione. L'opzione favorita resta quella di una Brexit più soft con inclusione del Regno nell'unione doganale: cavallo di battaglia del leader laburista, Jeremy Corbyn, su cui sono arrivate aperture anche da Tory moderati inclusi alcuni ministri.



May tuttavia, secondo il Times, è convinta che questa soluzione sia destinata a "fare a pezzi" il proprio partito. E non rinuncia alla speranza di poter riesumare il suo accordo nel ballottaggio parlamentare finale sul piano B previsto mercoledì 3.

Governo battuto su procedura

Intanto, la Camera dei Comuni ha approvato con 322 contro 277, sconfiggendo ancora una volta il governo, la procedura per la seconda sessione dei voti indicativi d'iniziativa parlamentare sulle opzioni di piano B alternative all'accordo sulla Brexit della premier Tory. Lo speaker John Bercow ha poi ridotto le opzioni a 4: due in favore di una Brexit più soft (unione doganale e mercato unico 2.0), una sull'ipotesi di referendum bis e una per attribuire di fattopoteri sovrani al Parlamento sul governo.

Il voto indicativo, su un'unica scheda contenente le 4 proposte lasciate sul tavolo da Bercow - è previsto oggi dalle 20 locali (le 21 italiane), mentre il risultato è atteso dopo un paio d'ore.

Le 4 opzioni da mettere al voto scelte da Bercow

Lo Speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, ha selezionato quattro opzioni alternative al piano di Theresa May sulla Brexit.

Unione doganale: si tratta del piano di un'unione doganale da negoziare con Bruxelles presentato dall'ex cancelliere dello Scacchiere conservatore Ken Clarke. Questa opzione era stata sconfitta per soli sei voti in una prima votazione mercoledì scorso.

Mercato comune 2.0: presentata da parlamentari conservatori, laburisti e da altri, la mozione propone una membership del Regno unito nell'Efta (Associazione europea di libero scambio) e nel See (Spazio economico europeo). Prevede la partecipazione nel mercato unico e un "accordo doganale" con l'Ue dopo la Brexit, che rimarrà in vigore fino a quando non sarà concluso un accordo commerciale più ampio, che garantisca un più libero movimento delle merci e una frontiera aperta con l'Irlanda.

Conferma voto pubblico: questa mozione permetterà al pubblico di votare per confermare ogni accordo di Brexit approvato dal parlamento prima della sua ratifica. Questa opzione alla precedente votazione era stata sconfitta per 295 voti contro 268.

Revoca Articolo 50: la mozione prevede una proroga del processo di Brexit. Se questo non sarà possibile, il parlamento potrà scegliere per un no deal o per la revoca dell'articolo 50.