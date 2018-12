Il caso Dopo la morte del piccolo Felipe controlli medici su tutti bambini in custodia della polizia USA Le autorità guatemalteche hanno chiesto un'indagine e alcuni parlamentari americani hanno duramente criticato la politica migratoria dell'amministrazione di Donald Trump

Condividi

La polizia di frontiera americana ha annunciato controlli medici su tutti i bambini in custodia dopo la morte di Felipe Alonzo Gomez, piccolo migrante di 8 anni proveniente dal Guatemala, il secondo a perdere la vita sotto la custodia Usa. Le autorità guatemalteche hanno chiesto un'indagine e alcuni parlamentari americani hanno duramente criticato la politica migratoria dell'amministrazione di Donald Trump.Felipe Alonzo Gomez mostrava "segni di potenziale malattia", hanno detto le fonti e per questo era stato portato lunedì nell'ospedale di Alamogordo, in New Mexico, assieme al padre. Era stato curato e dimesso.Trasportato di nuovo nella struttura con nausea e vomito è morto dopo qualche ora.A metà dicembre è morta un'altra bambina guatemalteca di sette anni, per disidratazione e stanchezza, sempre mentre era sotto la custodia delle autorità americane al confine con il Messico.