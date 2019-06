Elezioni politiche Exit poll Danimarca: in testa i socialdemocratici, crollano i populisti

Lars Lokke Rasmussen (sin) e Mette Frederiksen

Si profila una netta vittoria dei socialdemocratici in Danimarca. Stando ai primi exit poll, alle elezioni politiche il partito di Mette Frederiksen balza al 25,3% dei consensi, stando alla rilevazione dell'emittente DR, staccando ben 4,4 punti i liberali di Venstre dell'attuale premier Lars Lokke Rasmussen.Grandi perdite per la destra populista del Partito del popolo danese, che crolla secondo gli exit poll 9,8% dal 21,1% conquistati nel 2015. Ancora più marcata la distanza dei socialdemocratici rispetto a Venstre nelle rilevazioni del canale televisivo TV2, con un vantaggio di 5,5 punti percentuali.Nelle recenti elezioni europee, le proiezioni davano un piccolo vantaggio ai socialdemocratici, ma alla fine erano risultati prima forza politica della Danimarca i liberali. Un primo risultato ufficiale di questo voto è atteso per la notte.