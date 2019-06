Mercati Fca, montagne russe in borsa profondo rosso per Renault

Condividi

di Fabrizio Patti Ottovolante in Borsa per il titolo Fca. Inizio di contrattazioni in rosso, poi una risalita fino al +1,10, sospensione per eccesso di volatilità, ora -0,02. Titolo scambiatissimo, 145 milioni il controvalore degli scambi, un quinto del totale del Ftse Mib.Ci sono segnali contrastanti, sia di chiusura che di apertura. Il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire in una nota ha detto che per l'accordo mancava solo il sostegno esplicito di Nissan.Continua però il calo di Renault a Parigi: -6,78%, anche perché sfumerebbe il maxi dividendo promesso in caso di fusione.Anche per Piazza Affari apertura in rosso e poi recupero. +0,97% ora per il Ftse Mib. Fa meglio di Londra, Francoforte e Parigi, che crescono di mezzo punto. C'è attesa per la riunione della Bce, il presidente Draghi alle 14.30 potrebbe dare dettagli sui nuovi prestiti agevolati alle banche, TLTRO.Spread a 271 punti base risale dopo un inizio in calo. Moody's in una nota ha scritto che l'obiettivo del governo di un deficit al 2,1% del Pil manca di credibilità.