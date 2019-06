Europa Germania, dopo il disastro alle europee si dimette la leader Spd Andrea Nahles L'Spd, che è alleato di governo del blocco Cdu-Csu guidato da Angela Merkel, ha ottenuto appena il 15,8 per cento dei consensi

Dopo il disastroso risultato delle elezioni europee, la leader dell'Spd Andrea Nahles annuncia le sue dimissioni. La Nahles, prima leader donna dei Socialdemocratici tedeschi, lascerà ufficialmente domani gli incarichi di presidente del partito e capogruppo al Bundestag. Nelle elezioni europee, l'Spd, che è alleato di governo del blocco Cdu-Csu guidato da Angela Merkel, ha ottenuto appena il 15,8 per cento dei consensi, risultando il terzo partito dopo i Verdi. Non è ancora chiaro chi sarà il successore della Nahles. "Non ho più il sostegno necessario per esercitare le mie funzioni", ha dichiarato in un comunicato Nahles.Nel giorno in cui la leader dell'Spd Andrea Nahles annuncia le sue dimissioni, la Cdu di Angela Merkel si riunisce a Berlino per discutere del pessimo risultato nelle elezioni europee della scorsa settimana. Il blocco Cdu-Csu, pur risultando primo con il 28,9 per cento dei consensi, ha ottenuto il peggior risultato in un'elezione a livello nazionale. La leader della Cdu, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha riconosciuto che il partito, a differenza dei Verdi, giunti secondi, non è stato capace di parlare ai giovani e affrontare le paure dei tedeschi riguardo ai cambiamenti climatici. Alla riunione di oggi sarà presente anche Manfred Weber della Csu, candidato del Ppe alla guida della Commissione europea.