Migliaia di segnalazioni da Torino a Palermo Vodafone, black out rete in tutta Italia. Problema risolto, la compagnia: "Domani internet gratis" Guasto a metà pomeriggio, rientrato verso sera

Condividi

Risolti i problemi alla rete di telefonia di Vodafone che nel pomeriggio hanno coinvolto gli utenti in tutta Italia. La compagnia di Tlc "si scusa per il disservizio temporaneo generato da un problema tecnico sulla rete che è stato risolto nel più breve tempo possibile". I clienti, aggiunge la società, "riceveranno un sms di Vodafone, che per scusarsi per il disagio regala internet illimitato per la giornata di domani".

A metà pomeriggio, il sito Down detector ha registrato numerose segnalazioni, con picchi di oltre 8 mila, concentrati nelle città più grandi e, in particolare, a Torino, Milano, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Palermo.

Numerose sono state le segnalazioni degli utenti anche su Twitter, dove l'hashtag #vodafonedown è stato al numero uno tra i trending topics e ha scalzato #RadioRadicale. Le lamentele hanno riguardato i clienti privati e business. Il codacons aveva chiesto indennizzi automatici a favore della clientela.