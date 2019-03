Euro 2020 Calcio, la nazionale di Mancini a Coverciano per preparare le prossime due partite Avversarie degli azzurri saranno Finlandia, 23 marzo, e Liechtenstein 26

Roberto Mancini (Ansa)

Raduno a Coverciano per la Nazionale in vista delle gare contro Finlandia (23 marzo a Udine) e Liechtenstein (26 marzo a Parma) valide per Euro 2020.Alle 12 il raduno e alle 14 la conferenza stampa di Roberto Mancini.Alle 16.30 l'allenamento aperto ai media per i primi 15 minuti.