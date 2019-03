ECONOMIA

2019/03/12 11:33

Confermata riduzione da 6mila a 3mila Rdc: intesa governo-regioni su navigator, ok unificata a 'decretone' Il governo, le regioni e i comuni, hanno ratificato questa mattina in Conferenza Unificata l'intesa che sblocca l'assunzione di 3mila navigator per l'avvio del reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza, accordo con le Regioni per i navigator: saranno 3mila Condividi Intesa tra governo e regioni sui navigator per il reddito di cittadinanza. All'indomani dell'incontro con il ministro del Lavoro Luigi di Maio i governatori hanno incassato l'ok alla proposta approvata ieri all'unanimità, che confluirà in un emendamento, portando modifiche alle misure originarie come ad esempio la riduzione dei navigator da 6mila a 3mila. Regioni ed enti locali in Conferenza Unificata hanno quindi dato parere positivo al 'decretone' sul reddito di cittadinanza.



Toti: accordo regioni con governo è fatto

"L'accordo delle regioni con il governo sui navigator, le nuove figure professionali previste dal reddito di cittadinanza, è fatto". Lo ha detto il vice presidente della conferenza delle regioni, Giovanni Toti, dopo la conferenza unificata. "In queste ore è stato fatto un ottimo lavoro", ha aggiunto Toti. Toti ha precisato che i 3mila navigator "saranno assunti da Anpal per l'assistenza tecnica e successivamente ci saranno dei concorsi su base regionale". Toti ha poi aggiunto che "da parte del ministro Di Maio sono state accolte molte delle nostre richieste".

