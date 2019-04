Otto ore di live Primo Maggio 2019. Ambra e Lodo Guenzi ancora alla guida del 'Concertone' che guarda all'Europa Tra gli artisti che saliranno sul palco: Ex-Otago, Motta, Daniele Silvestri, Rancore, The Zen Circus, Negrita e Ghemon. Da Sanremo Giovani La Rua. A scaldare il pubblico, poi, i Coma_Cose, il duo milanese ormai presente in tutte le classifiche di streaming

"Volevamo replicare l’armonia e la grande festa dello scorso anno e, per questo, non potevamo che confermare sul palco del #1M2019 Ambra Angiolini e Lodo Guenzi"@StefanoColetta2, #Rai3@primomaggioroma, in diretta dalle 15:00 su @RaiTre, @RaiRadio2 e @RaiPlay.@icompanymusic pic.twitter.com/ZHqk5P93qu — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) 23 aprile 2019

"Al @primomaggioroma racconteremo lo stato sociale e la situazione del lavoro in Italia, con serietà e leggerezza. Il concerto continua ad essere un riferimento culturale per tanti giovani e per il pubblico di @RaiTre"@StefanoColetta2, direttore #Rai3#1M2019 #unpassoavanti pic.twitter.com/wEJHPuJgK2 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) 23 aprile 2019

Sarà un'edizione da non dimenticare. È #lamusicaattuale, come cita l'hashtag ufficiale, a farla da padrona al Concertone del Primo Maggio 2019 a Roma. Otto ore, quasi ininterrotte, di live. Sul palco, dal 1990 di casa a piazza San Giovanni in Laterano, una lunga lista di artisti, guidati - per il secondo anno consecutivo - dalla conduzione di Ambra Angiolini e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale.Dal rap al rock, passando per l'indie. Torna dall'edizione precedente Achille Lauro, reduce dall'uscita del suo nuovo disco, '1969', e sicuramente tra i più attesi al Concertone. Il rapper, però, non è il solo rappresentante di Sanremo 2019.Sul palco saliranno anche gli Ex-Otago, Motta, Daniele Silvestri, Rancore, The Zen Circus, Negrita e Ghemon. Da Sanremo Giovani La Rua. A scaldare il pubblico, poi, i Coma_Cose, il duo milanese ormai presente in tutte le classifiche di streaming. E ancora: Gazzelle, il vincitore di X Factor 12 Anastasio, i Canova, gli Eugenio in Via di Gioia, Fulminacci, Omar Pedrini, i Piguini Tattici Nucleari, La Rappresentante di Lista e La Municipal. Spiccano nella ricca line up Carl Brave, Ghali, i Subsonica e Noal Gallagher che porta con sè gli High Flying Birds.A chiudere Dutch Nazari, Orchestraccia, Fast Animals and Slow Kids, Manuel Agnelli ft. Rodrigo d'Erasmo, LeMandorle e Izi. Si uniranno anche i 3 vincitori del contest del Concertone: I Tristi, Giulio Wilson e Margherita Zanin. Il vincitore assoluto di 1M Next 2019 verrà proclamato durante l'evento. Sul palco anche Ylenia Lucisano (selezionata da Doc Live), Ferdinando (vincitore del Barezzi Contest), Walter Celi (vincitore di Arezzo Wave 2018) e Punto.Exe (dal contest musicale per la sicurezza stradale)."Quest'anno abbiamo deciso di dedicare le manifestazioni del mattino, quella nazionale si terrà a Bologna, e il Concertone al tema 'La nostra Europa', con tre sottotitoli: lavoro, diritti e welfare. Pensiamo che in questo titolo ci sia un po' tutto: la scelta irrinunciabile dell'Europa come cardine del futuro e la richiesta che l'Europa che conosciamo cambi e non sia semplicemente l'Europa delle banche, della finanza e dei conti, ma sia fatta di lavoro, diritti e stato sociale. Una Europa che offra prospettiva vivibile a giovani". Lo ha detto il segretario organizzativo Cgil, Nino Baseotto, in occasione della presentazione del Concertone del primo maggio, che quest'anno sul palco di San Giovanni a Roma porterà il tema 'Lavoro, diritti, stato sociale. La nostra Europa'."Per noi - ha aggiunto - è importante tradurre questo nel Concertone, perché la musica unisce e abbatte le barriere. Ci prepariamo anche all'anno prossimo, quando festeggeremo il trentennale di questo appuntamento convinti che la musica non solo unisca, ma faccia cultura che serve a rilanciare un'idea diEuropa rinnovata e cambiata".