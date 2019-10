In crescita gli 'omicidi di coppia': +5,3% 1 omicidio su 2 in famiglia, il 40% con armi da fuoco: il Rapporto Eures Secondo i dati dell'ultimo Rapporto, gli omicidi in famiglia dal 2000 sono stati oltre 3.500 e la loro incidenza sul totale degli omicidi non è mai stata così alta come l'anno scorso. Il 67% delle vittime è costituito da donne. E nell'88,1% dei casi l'autore è uomo. Il triste primato a livello regionale, spetta alla Lombardia. A livello provinciale, Roma

In Italia nel 2018 un omicidio su due (il 49,5%) è stato commesso in famiglia. Il 39,9% delle volte con una arma da fuoco per la quale l'assassino - nel 65% dei casi, spesso per motivi di lavoro - deteneva un regolare porto d'armi. Secondo i dati dell'ultimo Rapporto Eures, gli omicidi in famiglia dal 2000 sono stati oltre 3.500 e la loro incidenza sul totale degli omicidi non è mai stata così alta come l'anno scorso: dato probabilmente destinato ulteriormente a crescere nel 2019 visto che nei primi cinque mesi di quest'anno il loro numero è salito del 10,3% rispetto allo stesso periodo del 2018.Il 67% delle vittime è costituito da donne (109 su un totale di 163): l'83,4% delle 130 donne uccise in Italia l'anno passato ha trovato la morte per mano di un familiare o di un partner/ex partner. Nel 2018 le vittime degli omicidi familiari sono cresciute al Sud (+14%) e al Centro (+7,1%) e diminuite al Nord (-16): al Sud resta l'indice di rischio più alto (3,14 vittime per milione di residenti).A livello regionale, la Lombardia, con 29 omicidi in famiglia nel 2018 (+11,5%) si colloca al primo posto per numero di vittime, davanti a Lazio (17), Campania (17), Sicilia (16) e Calabria (11). Tra le province è Roma a registrare il triste primato degli omicidi in famiglia nel 2018 (11) seguita da Caserta (9), Monza e Brianza (8), Torino e Catania (7 in entrambi i territori).L'autore degli omicidi in famiglia è un uomo nell'88,1% dei casi (92,9% considerando il totale degli omicidi volontari): la sua età media è passata da 43,9 anni nel 2000 a 51,5 nel 2018. Eta' media sempre più alta anche per le vittime (45 anni nel 2000, 48,8 lo scorso anno), con un incremento degli omicidi 'pietatis causa', dettati dalla volontà dell'autore di mettere fine al disagio estremo della vittima (malattia grave, demenza senile, etc), da lui ritenuto insostenibile (23 casi nel 2018). All'interno dell'omicidio in ambito familiare è nella relazione di coppia (in essere o passata) che si consuma il maggior numero dei delitti: nel solo 2018 sono infatti 80 le vittime tra coniugi, ex coniugi o ex partner, pari al 49,1% degli omicidi in famiglia, costituite nel 91,3% dei casi da donne.Nel 2018 gli 'omicidi di coppia' complessivamente considerati risultano in crescita del 5,3%, con un incremento del 9% delle vittime donne. Valori sempre più allarmanti anche per i figlicidi: sono i 31 figli uccisi dai genitori nel 2018, con una crescita del +47,6% sull'anno precedente (21). I 31 figlicidi censiti sono stati commessi in 20 casi dai padri (pari al 64,5%) e in 11 casi dalle madri (35,5%). In diminuzione, invece, il numero dei genitori uccisi dai figli (-34,4%).Dati alla mano, una vera emergenza sembra essere legata al possesso di armi da fuoco: l'incidenza (39,9%) delle vittime di omicidi in famiglia uccise con armi da fuoco nel 2018 risulta molto superiore alla media dell'intero periodo 2000-2018 (32,2%) e fa registrare un ulteriore, impressionante aumento (+97%) rispetto all'anno precedente. Nel 64,6% dei casi in cui le vittime sono state uccise con armi da fuoco, l'assassino risultava in possesso di un regolare porto d'armi (in diversi casi per motivi di lavoro), confermando quindi "la necessità di controlli più accurati, soprattutto in presenza di situazioni stressanti o comunque a rischio (ad esempio una separazione o la grave malattia di un familiare stretto)". In particolare, le armi da fuoco hanno rappresentato lo strumento principale di morte nei figlicidi (51,5% delle vittime) e negli omicidi di coppia (36,3%, in tutti i casi vittime femminili).