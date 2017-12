TECH

I dati 13mila siti internet chiusi negli ultimi 2 anni in Cina. Così Pechino controlla la rete Su 65 paesi studiati, la Cina ha una delle politiche piu' restrittive sul web davanti a Iran e Siria. L'internet locale e' incastonato in maniera drastica da un sistema ("il grande muro elettronico") che blocca i social network Facebook e Twitter, YouTube, Google, così come molti media occidentali

Cyber-attacchi, una prodezza della Cina potrebbe rendere internet invulnerabile agli hacker Condividi La Cina ha chiuso o revocato la concessione di 13.000 siti internet dal 2015 a causa di violazioni delle drastiche norme che regolano l'uso del web: lo dichiara l'agenzia ufficiale Nuova Cina.



"Violazione dei protocollli di servizio"

Quasi 10 milioni di account Internet sono stati chiusi anche per "violazione dei protocolli di servizio", continua l'agenzia, probabilmente riferendosi agli account dei social network.



"Forte effetto deterrente"

"Queste azioni hanno un forte effetto deterrente", ha detto Wang Shengjun, vice presidente del Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo.



La grande muraglia web

