149 migranti evacuati dalla Libia e trasferiti a Roma. Operazione UNHCR d'intesa con l'Italia

A causa dei violenti scontri e del deteriorarsi delle condizioni di sicurezza a Tripoli, 149 persone tra rifugiati e richiedenti asilo vulnerabili sono state evacuate e trasferite a Roma. Lo fa sapere l'Unhcr precisando che le persone evacuate provengono da Eritrea, Somalia, Sudan ed Etiopia. Tra esse vi sono 65 minori; 13 bambini hanno meno di un anno, e uno di loro ha appena due mesi.L'evacuazione - aggiunge l'Unhcr - è stata portata a termine in collaborazione con le autorità italiane e libiche.Il gruppo, tra cui molte persone con necessità di cure mediche e sofferenti di malnutrizione, è stato trasferito dal Centro di Raccolta e Partenza dell'UNHCR dopo mesi trascorsi in condizioni disperate all'interno dei centri di detenzione in altre zone della città."Sono necessarie altre operazioni di evacuazione" ha affermato Jean-Paul Cavalieri, Capo della Missione dell'UNHCR in Libia. "Queste operazioni rappresentano un'àncora di salvezza per i rifugiati, per i quali l'unica possibilità di fuga consiste nell'affidare le loro vite a trafficanti senza scrupoli per attraversare il Mediterraneo".All'inizio di questa settimana, 62 rifugiati provenienti da Siria, Sudan e Somalia sono stati evacuati da Tripoli al Centro di Transito di Emergenza dell'UNHCR a Timisoara, in Romania, dove riceveranno cibo, abiti e cure mediche prima di proseguire il loro viaggio verso la Norvegia.L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) ha fornito il supporto necessario al trasporto. L'UNHCR, nel ringraziare gli Stati che hanno fornito accoglienza, lancia un appello affinchè aumenti la disponibilità a prestare "ulteriori opportunità di evacuazione e corridoi umanitari per portare al sicuro i rifugiati detenuti in Libia", in quanto "il numero dei nuovi detenuti aumenta molto più rapidamente di quello di coloro che vengono evacuati".Quasi 1.000 rifugiati e migranti sono stati evacuati dalla Libia o reinsediati nel 2019, mentre nel solo mese di maggio più di 1.200 persone sono state riportate indietro dalla Guardia Costiera libica dopo essere state soccorse o intercettate mentre tentavano la fuga in mare.