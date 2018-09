Collatino 14enni legate e violentate a Roma, condannati i due stupratori Al 21enne Mario Seferovic, ritenuto l'autore materiale degli stupri, sono stati inflitti sei anni di carcere, al 20enne Bilomante Maikon Halilovic cinque anni e mezzo per aver fatto da palo

Due rom di origine bosniaca sono stati condannati in abbreviato dal gup Maurizio Silvestri in un relazione allo stupro di due ragazzine romane di 14 anni, legate a un recinto, ammanettate e poi abusate il 10 maggio 2017 in un boschetto del quartiere Collatino.Per le accuse di violenza sessuale di gruppo, aggravate dalla minorata difesa, al 21enne Mario Seferovic, ritenuto l'autore materiale degli stupri, sono stati inflitti sei anni di carcere, al 20enne Bilomante Maikon Halilovic cinque anni e mezzo per aver fatto da palo.Come ulteriore misura di sicurezza il giudice ha disposto che a pena espiata, i due imputati (presenti in udienza) dovranno comunicare alle forze di polizia eventuali contatti e spostamenti per altri dodici mesi.Il procuratore aggiunto Maria Monteleone, che aveva sollecitato per entrambi 10 anni di reclusione, leggerà le motivazioni della sentenza per valutare un possibile ricorso in appello finalizzato a ottenere un aumento della pena.