Comasco Mariano Comense, 16enne cade mentre fa parkour sul tetto. E' gravissimo Il giovane era salito con un amico sul tetto di un capannone di un'azienda. E' precipitato nel vuoto con ogni probabilità per il cedimento di un pannello della copertura. Episodio simile anche all'aeroporto di Fiumicino

di Tiziana Di Giovannandrea E' stato trasporto in elicottero all'Ospedale di Sant'Anna in condizioni molto gravi. Un ragazzino di 16 anni è precipitato dal tetto di un capannone industriale a Mariano Comense, in provincia di Como, mentre stava facendo, assieme ad un amico, a quanto pare parkour sulla copertura dello stabile. Il parkour è un'attività nata in Francia agli inizi degli anni '90 e consiste nel superare ostacoli architettonici di vario tipo con volteggi, salti, acrobazie, scalate, arrampicate, corsa in ambiente urbano o campestre con la maggior efficienza, adattabilità al luogo, elasticità, semplicità di movimenti.Dalle prime informazioni il ragazzo di 16 anni nel pomeriggio, verso le 14, è caduto dal tetto dell'edificio in via Sant'Ambrogio. Stava 'giocando' con l'amico sopra il capannone quando, a quanto pare per il cedimento di un pannello della copertura, è precipitato nel vuoto. Ha fatto un volo di 4-5 metri che gli ha provocato traumi garvissimi. Le persone che stavano lavorando nell'azienda hanno sentito un tonfo e si sono precipitate a vedere cosa stesse accadendo dando subito l'allarme. I soccorsi in poco tempo sono arrivati.I Carabinieri della Compagnia di Cantù stanno svolgendo le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.Episodio simile sarebbe accaduto anche anel parcheggio dell'Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci. Ieri sera intorno alle 21 un 30enne di origini tunisine è morto dopo essere precipitato dal terzo piano di uno dei parcheggi esterni allo scalo. Il ragazzo sarebbe precipitato da un'altezza di circa 20 metri. Sul posto sono intervenute la Polizia scientifica e la Polaria, che hanno constatato come sul corpo del 30enne non fossero presenti segni di violenza. Tutte le ipotesi investigative restano aperte. Pare che il giovane stesse facendo parkour.