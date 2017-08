Sgomberi 17 mila i beni confiscati alla criminalità organizzata tra immobili e aziende I dati sono aggiornati al 30 settembre 2015 censiti dall'Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati

Villa bunker sequestrata al boss Amedeo Mazzara

Sono oltre 17mila, tra immobili e aziende, i beni definitivamente confiscati alle mafie, in base ai dati aggiornati al 30 settembre 2015 censiti dall'Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati. Di questi 9.310 risultavano - alla data della rilevazione - destinati; 7.955 in gestione e 312 usciti dalla gestione. Ecco un elenco dei beni destinati, in gestione e usciti dalla gestione, suddiviso regione per regione. Sicilia: 6.916; Campania: 2.582; Calabria: 2.449; Puglia: 1.665; Lazio: 1.170; Lombardia: 1.266; Emilia Romagna: 230; Piemonte: 265; Sardegna: 226; Toscana: 170; Abruzzo: 216; Liguria: 70; Veneto Veneto :171; Friuli Venezia Giulia: 40; Marche: 35; Umbria: 53; Basilicata: 25; Molise: 5; Trentino Alto Adige: 17; Valle d'Aosta: 2; Estero: 4.