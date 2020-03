Coronavirus 170mila casi nel mondo, colpiti tutti gli stati Usa La pandemia si è estesa all'intero territorio statunitense da ieri, quando il governatore del West Virginia-ha annunciato il primo caso di contagio nel suo Stato

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) registra oggi 179.112 casi confermati di Covid19, di cui 11.526 nelle ultime 24 ore, con 7.426 morti (475 nuove). Per quanto riguarda la regione europea, sono 64.189 i casi confermati totali (8.507 nelle ultime 24 ore) con 3.108 morti (428 nuove).Il coronavirus ha ormai colpito tutti i 50 Stati americani, oltre alla capitale federale Washington D.C.: la pandemia si è estesa all'intero territorio statunitense da ieri, quando il governatore del West Virginia - Jim Justice -ha annunciato il primo caso di contagio nel suo Stato.. Fino a martedì il West Virginia era l'unico Stato americano a non avere avuto casi positivi confermati. Secondo il bilancio della Johns Hopkins University, negli Usa i casi sono 6.496, con 112 morti. Il presidente Trump ha lanciato un piano da mille miliardi per salvare l'economia americana. Intanto Joe Biden trionfa nelle primarie democratiche in Florida, e conquista così il diciassettesimo stato. Ora lancia la sfida a Trump, invitando i dem a unire il partito e il Paese, con nello sfondo però l'incubo degli oltre seimila casi di coronavirus, e il rischio di una disoccupazione al 20%.La Cina ha avuto ieri 13 nuovi casi di coronavirus: uno solo a Wuhan (per il secondo giorno di fila) e 12 importati, di cui cinque nel Guangdong, tre a Pechino e a Shanghai e uno nel Sichuan. I contagi di ritorno sono saliti a 155, si legge nel bollettino della Commissione sanitaria nazionale, secondo cui gli 11 morti aggiuntivi sono tutti nell'Hubei. I casi totali confermati si sono portati a 80.894 alla fine di martedì, di cui 8.056 pazienti ancora sotto trattamento, 3.237 morti e 69.601 dimessi dagli ospedali. Il tasso di guarigione è salito all'86%.Per il secondo giorno consecutivo la Corea del sud ha registrato un lieve aumento di casi di coronavirus, con 93 nuovi contagi. Lo riferisce il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive di Seul, precisando che il numero complessivo di casi è ora di 8.413. Tre pazienti gravi sono deceduti, per un totale di 84 morti. La maggior parte dei casi, ivi compresi 79 di quelli registrati nelle ultime 24 ore, sono concentrati nella città di Daegu e nella zona circostante. Per diversi giorni la curva dei nuovi contagi in Corea del sud era scesa.Il primo ministro Scott Morrison ha annunciato l'inasprimento delle misure per contrastare la diffusione del Covid-19. Vietati i viaggi all'estero a tempo indeterminato. Il governo ha anche esortato gli italiani che si trovano all'estero a ritornare il prima possibile, e chi torna dovrà osservare un autoisolameto di 14 giorni. Vietati i raduni di più di 100 persone. Restano aperte le scuole . In Australia i casi di coronavirus confermati sono 454.