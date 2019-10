Lamorgese risponde a interrogazione su aumento sbarchi 176 migranti arrivati a Taranto con la Ocean Viking. Altri 172 a Lampedusa soccorsi da motovedette Si tratta di 131 uomini, 12 donne, di cui 4 in stato di gravidanza, e 33 minori di cui 23 non accompagnati. Fornita loro la primissima assistenza, saranno trasferiti all'hotspot del porto della città pugliese. Dopo il salvataggio nella notte, in area Sar, le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza hanno fatto rotta verso Lampedusa dopo che Malta aveva negato l'autorizzazione allo sbarco indicando l'isola delle Pelagie come place of safety

#migranti Sbarcano tutti a #Lampedusa i circa 200 recuperati da 2 motovedette CP e PV Gdf. Erano tutti su un barcone. Al molo primo soccorso per i bambini. Uno come questi vivi è stato invece trovato abbracciato alla mamma tra i corpi nel relitto del 7 ottobre (foto @RaiNews ) pic.twitter.com/CN5DmwpbLh — angela caponnetto (@AngiKappa) 16 ottobre 2019

E' attraccata al porto di Taranto la nave Ocean Viking, ldi Sos Mediterranee e Medici senza Frontiere, con a bordo 176 migranti. Si tratta di 131 uomini, 12 donne, di cui 4 in stato di gravidanza, e 33 minori di cui 23 non accompagnati. Fornita loro la primissima assistenza, i migranti saranno trasferiti all'hotspot del porto di Taranto.Qui saranno sottoposti a identificazione e procedura di fotosegnalamento. Dopodichè i minori non accompagnati troveranno una sistemazione temporanea a Taranto mentre tutti gli altri saranno trasferiti in altre località. Ieri il prefetto di Taranto, Antonella Bellomo, ha presieduto un vertice di coordinamento con le varie istituzioni, associazioni e forze di polizia interessate allo sbarco odierno.C'è stato qualche momento di tensione perchè una rappresentanza della Lega di Salvini è stata fatta entrare nell'area del porto mentre il presidio di '#ioaccolgo', Cgil ed altri movimenti, già annunciato da ieri, è stato tenuto fuori. C'e' stato quindi un incontro, una mediazione, ed una delegazione di cinque persone tra '#ioaccolgo' e la Cgil alla fine è stata fatta entrare nel porto.Sono 172 i migranti sbarcati in nottata a Lampedusa dopo essere stati soccorsi nel Canale di Sicilia dalle motovedette italiane. I profughi erano a bordo di un barcone in difficoltà a 35 miglia nautiche a sud ovest di Lampedusa, in area Sar maltese. Dopo avere ricevuto l'allarme da un telefono satellitare, la centrale operativa delle Capitanerie di Porto di Roma ha subito informato l'autorità maltese che ha assunto il coordinamento dell'operazione di ricerca e soccorso, richiedendo la collaborazione all'Italia.Sul posto sono state inviate due motovedette della Guardia Costiera e una della Guardia di Finanza che hanno provveduto al trasbordo dei migranti. Le tre unità hanno quindi fatto rotta verso Lampedusa dopo che Malta aveva negato l'autorizzazione allo sbarco indicando l'isola delle Pelagie come place of safety, cioè porto sicuro. I 172 migranti subito dopo lo sbarco sono stati trasferiti nell'hot spot dell'isola.La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, risponderà a una interrogazione sulle iniziative volte a fronteggiare l'incremento degli sbarchi di migranti sulle coste italiane, nonché in materia di redistribuzione dei richiedenti asilo in ambito europeo.