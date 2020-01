Diciottenne colpisce la compagna con 14 coltellate, arrestato La donna è ricoverata ma non è in pericolo di vita

Ha accoltellato 14 volte la compagna con la quale era andato a convivere giusto ieri mattina ed è stato arrestato poche ore dopo dai carabinieri. E' accaduto a Locri. La donna, una 27enne di origine cubana, è ricoverata nell'ospedale di Reggio Calabria con ferite al torace e all'addome. E' grave ma non è in pericolo di vita. L'autore, Giancarlo Martelli, di 18 anni, è stato trovato nascosto in una intercapedine del sottotetto dell'abitazione, con i vestiti ancora intrisi di sangue.