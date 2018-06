Luenebach Due leoni, due tigri e un giaguaro in fuga dallo zoo: allarme in Germania, poi la cattura Secondo la stampa tedesca, gli animali sono riusciti a superare le recinzioni danneggiate da una violenta tempesta che ha imperversato nella zona

Condividi

Dopo ore di fuga sono stati catturati. Cinque felini scappati da uno zoo a Luenebach, nella regione della Renania-Palatinato, nell'ovest della Germania sono di nuovo nello zoo. Ai residenti era stato chiesto di rimanere in casa e chiamare la polizia ed era scattata la caccia."Stiamo cercando due leoni, due tigri e un giaguaro", aveva spiegato un portavoce dell'amministrazione distrettuale di Bitburg-Prum. ERa scappato anche un orso che pero' le autorita' hanno subito "eliminato". Secondo la stampa tedesca, gli animali sono riusciti a superare le recinzioni danneggiate da una violenta tempesta che ha imperversato nella zona.Alla caccia hanno partecipato forze di sicurezza, vigili del fuoco e anche veterinari.Situato quasi al confine con il Lussemburgo, l'Eifel Zoo e' privato, proprieta' della famiglia Wallpott: creato negli anni '70, con cani, asini e un cinghiale, lo zoo e' andato via via ingrandendosi. Oggi copre oltre 70 acri che ospitano circa 400 animali di 60 specie diverse e la sua maggiore attrazione, a guardare il sito, sono proprio i grandi predatori, tra cui tigri siberiane e leoni. Due anni fa sempre in Germania due leoni riuscirono a rompere le gabbie dello zoo Lipsia: uno fu ucciso a colpi d'arma da fuoco, l'altro fu ricatturato.