Sicilia Sale a 2 il numero delle vittime dell'esplosione del furgone di Gela Oggi il lutto cittadino

È morta anche una seconda persona che era rimasta gravemente ferita in seguito all'esplosione di una bombola avvenuta, lo scorso 5 giugno, al mercatino di via Madonna del Rosario, a Gela.Giuseppa Scilio, di 64 anni, aveva riportato ustioni di II e III grado nel 40 per cento del corpo. Mentre era in fila per comprare pollo arrosto e patatine è stata investita dalle fiamme del gas e dell'olio della friggitrice. Era una dei cinque pazienti ricoverati nel centro grandi ustioni dell'ospedale "Civico" di Palermo. Il suo cuore ha cessato di battere mentre a Gela, oggi, vige il lutto cittadino proclamato dal sindaco Lucio Greco per i funerali di Tiziana Nicastro, la prima vittima dell'inferno di fuoco scoppiato tra le bancarelle del mercatino. La giovane madre era deceduta al Centro Ismett di Palermo per le gravissime ustioni riportate nel drammatico incidente.