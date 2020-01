Mercati Si brinda anche nel 2020, borse europee ancora su

Condividi

di Marzio Quaglino Non paghe del bilancio decisamente positivo del 2019, le borse partono nel nuovo anno con gli indici ancora in rialzo. A spingere i listini la prossima firma che sancirà la fine della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina, ma anche la decisione della banca centrale di Pechino di immettere liquidità per sostenere l’economia. Passa così in secondo piano la discesa dell’indice dei responsabili degli acquisti, il Pmi, che mostra un rallentamento in Europa così come negli Stati Uniti. Milano sale dell’1,35% seguita da Parigi (+1,25%), Francoforte (+1,07%) e Londra (+0,97%). Sul listino di Piazza Affari viaggia in controtendenza Atlantia (-2,56%) in relazione alle norme per le concessioni autostradali. Bene invece gli industriali come St Microelectronics e Pirelli che superano il 3,5%. Tra le valute risale il Dollaro e così il cambio con l’Euro scende a 1,1174.