Mercati Il 2020 parte in Borsa con gli indici in rialzo

di Marzio Quaglino Dopo l’ottimo 2019, le borse iniziano a passo di corsa il nuovo anno. A spingere i listini l’accordo sui dazi tra Stati Uniti e Cina, ma anche la liquidità che la banca centrale di Pechino ha deciso di immettere sui mercati. Notizie che hanno pesato più della discesa dell’indice Pmi, che indica, in Europa come in America, un rallentamento dell’economia.Sostenuta anche dall’apertura in rialzo di Wall Street, Milano è stata la migliore in Europa, chiudendo a +1,40%. Oltre il punto percentuale anche Francoforte e Parigi, mentre Londra si deve accontentare di un +0,82%. Sul listino di Piazza Affari in decisa controtendenza Atlantia (-3,03%) in relazione alla discussione a livello politico sulle concessioni autostradali. Bene invece industriali, Pirelli (+4,01%), e bancari Unicredit (+3,59%). In chiusura dei mercati europei si conferma la risalita del Dollaro, che fa scendere il cambio con l’Euro a quota 1,1176.