I suoi documenti trovati sul luogo dell'aggressione Ventunenne violentata a Firenze, fermato senza fissa dimora

Un 25enne di origine romena, in Italia senza fissa dimora, è stato sottoposto a fermo dalla squadra mobile della polizia, con l'accusa di essere l'autore dell'aggressione alla 21enne di origini asiatiche picchiata e violentata la notte scorsa a Firenze.L'uomo già noto alle forze dell'ordine, aveva abbandonato un marsupio con i suoi documenti sul luogo della violenza. I poliziotti lo hanno rintracciato in uno stabile abbandonato non lontano da dove avrebbe aggredito la ragazza.