2018/07/06 15:21

Francia 22enne ucciso a Nantes, il poliziotto ritratta: ho “sparato per errore” L'agente "ha detto di aver fatto una dichiarazione che non era conforme alla verità", ha affermato l'avvocato, Laurent-Franck Lienard, mentre prima l'agente aveva dichiarato di aver agito per legittima difesa. "Ha affermato che è stato uno sparo accidentale", ha specificato Lienard

Terza notte di violenza a Nantes: a fuoco un liceo e 60 vetture, bruciata anche l'auto della sindaca Ragazzo ucciso da un agente a Nantes, è guerriglia urbana in 4 quartieri sensibili: 11 arresti Il poliziotto che ha ucciso con uno sparo d'arma da fuoco un 22enne martedì sera a Nantes, durante un controllo di polizia, ha cambiato la sua versione dei fatti mentre è in custodia, dicendo di aver sparato "per errore". Lo ha fatto sapere il suo legale.



L'agente "ha detto di aver fatto una dichiarazione che non era conforme alla verità", ha affermato l'avvocato, Laurent-Franck Lienard, mentre prima l'agente aveva dichiarato di aver agito per legittima difesa. "Ha affermato che è stato uno sparo accidentale", ha specificato Lienard.



