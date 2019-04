74mo anniversario della Liberazione dal nazifascismo 25 aprile, Festa della Liberazione. L'omaggio di Mattarella all'Altare della Patria Dopo l'omaggio all'Altare della Patria il Capo dello Stato andrà a Vittorio Veneto e il premier Conte al Mausoleo delle Fosse Ardeatine

#25aprile, il Presidente #Mattarella depone una corona di alloro all’Altare della Patria nel 74° anniversario della #Liberazione pic.twitter.com/CwQmr52lp8 — Quirinale (@Quirinale) 25 aprile 2019