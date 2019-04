L'Anniversario della Liberazione ​25 aprile: cerimonie e cortei a Roma, pronto il piano di sicurezza Bonifiche e controlli scatteranno già da stasera

E' pronto il piano sicurezza per le celebrazioni e i cortei in programma domani a Roma in occasione dell'Anniversario della Liberazione. Le bonifiche e i controlli scatteranno fin da stasera. Previsti nuclei mobili di pronto intervento nel caso di necessità. L'attenzione sarà massima nei luoghi in cui si svolgeranno le commemorazioni come l'Altare della Patria, dove alle 9 è previsto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e le Fosse Ardeatine dove si recherà il premier Giuseppe Conte.

Circa duemila i partecipanti attesi al corteo dell'Anpi che sfilerà da largo Benedetto Bompiani a piazzale Ostiense mentre in mille dovrebbero partecipare alla manifestazione antifascista da piazza delle Camelie a villa Gordiani.

Il movimento di estrema destra di Forza Nuova ha organizzato a Roma invece un sit-in a piazzale Clodio "contro l'antifascismo". Tra le sigle aderenti alla manifestazione,anche quella di 'Avanguardia Nazionale'. "Per l'occasione - hanno spiegato i militanti -, protesteremo anche per la liberazione degli arrestati Giuliano Castellino e Vincenzo Nardulli", indagati per la presunta aggressione di due giornalisti lo scorso gennaio nel corso di una commemorazione a Roma. Per il movimento questa vicenda giudiziaria rappresenta "un accanimento persecutorio".