Celebrazioni della Liberazione 25 aprile, le parole di Mattarella: "Chi ha lottato per la democrazia è esempio per tutti" Il Capo dello Stato domani in Abruzzo dalla Brigata Maiella. Questa mattina ha incontrato gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, nella ricorrenza del 73.mo anniversario della Liberazione

"Chi ha lottato per democrazia è esempio per tutti". Così il Capo dello Stato dopo aver incontato al Quirinale gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, nella ricorrenza del 73.mo anniversario della Liberazione. Ed ha proseguito: "La Resistenza fa parte della nostra storia. Nata spontaneamente nelle città, nelle periferie, nelle campagne e sulle montagne, coglieva il bisogno di pace, di giustizia e di libertà. Ha ridato dignità alla Nazione". Nel corso dell'incontro sono intervenuti il presidente del Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d'Arma, Mario Buscemi, il presidente della Confederazione Italiana fra le Associazioni Combattentistiche e Partigiane, Claudio Betti, il presidente emerito dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Carlo Smuraglia, la ministra della Difesa, Roberta Pinotti e la ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli. Mattarella e Fedeli hanno poi premiato le scuole vincitrici del Concorso Nazionale dal titolo "1° Gennaio 1948, da sudditi a cittadini: sovranità popolare, partecipazione, solidarietà", promosso dal MIUR d'intesa con l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Al termine il capo dello Stato ha pronunciato un discorso. Erano presenti i vertici delle Forze Armate e rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche.Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella domani sarà in Abruzzo, a Taranto Peligna (Chieti) per celebrare il 25 aprile e ricordare la storica Brigata Maiella. Il Presidente arriverà in elicottero alle 10 a Lama dei Peligni (Chieti) per proseguire in auto fino al sacrario della Brigata alle 11:15 sarà a Casoli (Chieti) per la visita privata al Castello dove sarà presente anche la vice presidente della Camera Mara Carfagna. Saranno presenti anche il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e il prefetto di Chieti Antonio Corona.