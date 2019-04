Tra le ipotesi quella dolosa 25 aprile. A Roma rogo in una caffetteria antifascista Distrutte nella notte serrande, vetrate e la porta di ingresso del locale che si trova a Centocelle, alla periferia della capitale

Un incendio è divampato la scorsa notte alla "Pecora Elettrica", caffetteria-libreria di Centocelle, alla periferia di Roma, dichiaratamente antifascista. L'episodio si è verificato la notte scorsa alla vigilia del 25 aprile ed è questo particolare a far pensare ai Carabinieri che indagano su un atto doloso e intimidatorio.Tra le ipotesi che si tratti di un incendio doloso o provocato forse anche da una bomba carta. Dalle prime verifiche sembrerebbe che le fiamme siano divampate dall'esterno. Le fiamme hanno completamente distrutto le serrande, la vetrata e la porta d'ingresso del locale, in via dei Ginepri. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri del nucleo investigativo di Roma e della stazione Centocelle che indagano sull'accaduto.