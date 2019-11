Berlino 30 anni dalla caduta del Muro. Steinmeier: "La Porta di Brandeburgo è simbolo di una città aperta" Il presidente tedesco: "Dopo il 9 novembre 1989 nulla è più stato come prima". Ma oggi esistono "altri muri, muri di odio, di frustrazione, sono invisibili ma dividono lo stesso", muri che "sono stati creati da noi e solo noi li possiamo buttare giù". Steinmeier ringrazia "le popolazioni di Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia" e l'ultimo presidente dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbaciov che "ha portato a Berlino una nuova politica"

Condividi

Nel 1989 questa fu la "notte delle notti dopo la quale nulla è stato come prima. Stanotte 30 anni fa cadde il Muro di Berlino, che fortuna per noi tedeschi, che fortuna per l'intera Europa, festeggiamo". Lo ha detto il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, in un discorso tenuto dal palco davanti alla Porta di Brandeburgo dove si svolge la festa per il trentesimo anniversario della caduta del Muro.Il muro di Berlino "non c'è più" ma oggi esistono "altri muri, muri di odio, di frustrazione", muri che "sono invisibili ma dividono lo stesso", dice poi Steinmeier. "Il Muro di Berlino è stato l'ultimo", ma "ci sono nuovi muri che non sono fisici, sono stati creati da noi e solo noi li possiamo buttare giù", ha detto. "Non guardiamo dall'altra parte, ma andiamo oltre questi muri una volta per tutte"."Così siete arrivati alla Porta di Brandeburgo, un luogo che era il simbolo della separazione del nostro Paese, adesso è un simbolo di libertà, un simbolo di unione, un simbolo di una città aperta. Sono parole cariche di emozione quelle di Frank-Walter Steinmeier. "Il muro non è caduto per caso. Ringrazio anche le popolazioni di Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia". Nel suo intervento il Capo di Stato tedesco ha ricordato l'ultimo presidente dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbaciov che "ha portato a Berlino una nuova politica e per questo gli siamo grati".Il presidente tedesco ha chiesto agli Stati Uniti di essere un "partner reciprocamente rispettoso" e di respingere il nazionalismo, in un chiaro riferimento al leader americano, Donald Trump. Ricordando il ruolo chiave degli Stati Uniti nel contribuire a far crollare l'odiato Muro che separava l'Est comunista dal capitalista Ovest, Steinmeier ha affermato di sentire ancora il grido del defunto presidente americano Ronald Reagan di "abbattere questo muro" davanti all'iconica Porta di Brandeburgo. "Questa America come partner reciprocamente rispettoso, come partner per la democrazia e la libertà, contro l'egoismo nazionale, questo è ciò che spero anche in futuro", ha dichiarato Steinmeier.Migliaia di persone si sono radunate alla Porta di Brandeburgo per le celebrazioni dei 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino. Nei 150 metri finali di via 17 Giugno che taglia in due il Tiergarten (all'epoca si trovava nella zona Ovest) e che s'affaccia sulla piazza dove un tempo c'erano il muro e le torrette dei Vopos, simbolo della separazione tra Occidente e Oriente, turisti e berlinesi hanno fotografato l'installazione artistica "Visions in Motion", 30.000 messaggi di desideri, speranze ed idee che fluttuano in cielo. Davanti alla Porta è stato installato un globo sul quale viene proiettato il mondo.