Salvataggio nelle acque territoriali della Libia 54 migranti a bordo del veliero Alex. Mediterranea: "Sbarco a Malta? Non siamo in grado di portarli" "Ma siamo disponibili a trasferire i naufraghi su motovedette maltesi o della Guardia costiera italiana", dice la ONG. Salvini: "Se non vanno a Malta è pitareria"

A pochi giorni dalla vicenda Sea Watch un nuovo caso migranti agita le acque del mediterraneo e si profila un nuovo braccio di ferro tra il governo italiano e le ONG. Il caso è quello del veliero Alex di Mediterrane Saving Humans che ieri ha tratto in salvo 54 migranti e che si è avvicinata a Lampedusa. A bordo anche l'inviata di Rainews24 Angela Caponnetto.



Mediterranea: "Aspettiamo indicazione porto sicuro"

"Siamo ora al limite delle acque territoriali italiane in attesa che venga al piu' presto assegnato un porto sicuro di sbarco per le 54 persone salvate dalla nave Alex di Mediterranea. Prima che la situazione a bordo diventi insostenibile". E' quanto si legge in un tweet di Mediterranea.



"Non siamo in grado di portare i migranti a Malta"

"Alle 4 di stamattina - affermano dalla ong - la nave Alex e' arrivata al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa, ma un Decreto dei Ministri dell'Interno ci vieta l'ingresso. Abbiamo risposto che Alex, per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non e' in grado di affrontare la traversata verso Malta. Ma siamo disponibili a trasferire i naufraghi su motovedette maltesi o della Guardia costiera italiana".



"Pronti a sbaracare i migranti a Malta. Ma vengano a prenderli"

"Pronti a sbarcare a Malta le 54 persone salvate ieri in acque internazionali". Lo afferma Alessandra Sciurba, la portavoce di Mediterranea Saving Humans, a bordo della nave Alex. "È sufficiente che le Guardie Costiere maltese e italiana organizzino con le loro motovedette il trasferimento dalle acque di Lampedusa al porto de La Valletta", ha aggiunto spiegando che "il veliero Alex non è in grado di navigare per oltre cento miglia".



Salvini: "Se non vanno a Malta è pitareria"

"Tutti i 54 naufraghi sono stati salvati e si trovano adesso a bordo della Alex Mediterranea. Tra loro 11 donne, tre delle quali sono incinte, e 4 bambini. La motovedetta libica è arrivata tardi, prima ha intimato l'alt, poi si è allontanata dalla scena. Siamo enormemente felici di aver strappato 54 vite umane all'inferno della Libia. Adesso serve subito un porto sicuro".



I fatti

La nave Alex di Mediterranea Saving Humans ha recuperato 54 naufraghi che si trovavano a bordo di un gommone nel Mediterraneo, in acque territoriali libiche. Alex è giunta sul posto prima della motovedetta della Guardia costiera libica che secondo quanto comunicato dalle autorità italiane coordinava l'evento Sar. La motovedetta libica però, spiega Mediterranea, "è arrivata tardi, prima ha intimato l'alt, poi si è allontanata dalla scena. "Adesso serve subito un porto sicuro" spiegano da Mediterranea. Se la motovedetta della Guardia costiera libica fosse giunta per prima sul posto, i naufraghi sarebbero stati ricondotti in Libia, dove ieri almeno 70 migranti sono morti sotto al bombardamento di un centro di detenzione a Tajoura, fuori Tripoli, da parte delle forze del generale Haftar: oggi l'Onu ha denunciato, secondo informazioni raccolte, che le guardie carcerarie hanno sparato sui migranti che tentavano di fuggire, e il presidente Al Serraj ha ipotizzato di chiudere i centri di detenzione per migranti "per tutelare le loro vite".Secondo la portavoce di Mediterranea Alessandra Sciurba, che si trova a bordo della Alex, "la Libia non è un porto sicuro. Non lo è da tempo, lo ripetiamo da mesi, mentre le istituzioni e i Governi europei si voltano dall'altra parte. Con quell'indifferenza che è complice della tragedia che là si sta compiendo".



Nuovo mini sbarco in nottata

Nuovo mini sbarco in nottata a Lampedusa, dopo quello di ieri sera con 55 persone recuperate dalle motovedette della guardia di finanza e della capitaneria. Intorno alla mezzanotte è approdato direttamente in portol 'ennesimo barchino con a bordo 14 migranti, tra i quali due donne e 4 bambini.