Storico abbraccio con i Patriarchi In 70mila per il Papa a Bari: "L'indifferenza uccide"

"Su te sia pace! Questo è l grido dei tanti Abele di oggi che sale al trono di Dio. Per loro non possiamo più permetterci, in Medio Oriente come ovunque nel mondo, di dire: 'Sono forse io il custode di mio fratello?'". Queste le drammatiche parole di Papa Francesco nel discorso alla Rotonda del Lungomare di Bari, in occasione dell'incontro di preghiera con i 22 Patriarchi del Medio Oriente al quale ha partecipato il popolo cristiano del capoluogo della Puglia. "L'indifferenza - ha scandito il Papa - uccide, e noi vogliamo essere voce che contrasta l'omicidio dell'indifferenza. Vogliamo dare voce a chi non ha voce, a chi può solo inghiottire lacrime, perché il Medio Oriente oggi piange, soffre e tace, mentre altri lo calpestano in cerca di potere e ricchezze. Per i piccoli, i semplici, i feriti, per loro dalla cui parte sta Dio, noi imploriamo: sia pace!""Il Dio di ogni consolazione che risana i cuori affranti e fascia le ferite, ascolti la nostra preghiera", ha invocato Bergoglio. Alla sua preghiera hanno fatto seguito le invocazioni di alcuni dei Patriarchi, lette in arabo e in greco.Sono circa 70mila i fedeli che dalle prime ore del mattino partecipano a Bari all'evento con Papa Francesco e i patriarchi delle Chiese cristiane del Medio Oriente, che oggi nel capoluogo pugliese hanno pregato per la pace in quella regione. Il dato è diffuso dalla 'situation room' della questura allestita nel Comune di Bari dove un team interforze gestisce la macchina della sicurezza.