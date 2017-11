Lo scandalo 8 donne accusano Charlie Rose di molestie sessuali. Lui: Sono imbarazzato. Cbs e Pbs sospendono show Le accuse risalgono a quando il 75enne giornalista Rose, conduceva un suo show sulla tv pubblica dal 1990 al 2011 Pbs. Dal 2012 era la star di punta della programmazione del mattino con 'This Morning' sulla CBS, che ora lo ha sospeso mentre la Pbs, che ritrasmetteva il programma, ha fatto altrettanto

Condividi

Charlie Rose suspended from CBS News, and PBS and Bloomberg suspend his show, after Post report of sexual harassment allegations https://t.co/xiT760CBbJ — Washington Post (@washingtonpost) 20 novembre 2017

My statement in full. pic.twitter.com/3kvFrqF2dT — Charlie Rose (@charlierose) 20 novembre 2017

Lo scandalo delle accuse di molestie sessuali non risparmia neanche Charlie Rose, lo storico giornalista americano che nella sua lunga carriera ha intervistato le maggiori personalita', incluso il presidente della Siria Bashar al-Assad.Otto donne - riporta il Washington Post - puntano il dito contro Rose accusato di avance sessuali indesiderate inclusi palpeggiamenti e telefonate oscene. Il giornalista veterano del piccolo schermo si scusa, si dice imbarazzato ma precisa:''Non tutte le accuse sono fondate''.Le accuse risalgono a quando il 75enne giornalista Rose, conduceva un suo show sulla tv pubblica dal 1990 al 2011 Pbs. Dal 2012 era la star di punta della programmazione del mattino con 'This Morning' sulla CBS, che ora lo ha sospeso mentre la Pbs, che ritrasmetteva il programma, ha fatto altrettanto.Le accuse delle otto donne sono precise: cinque riferiscono che il giornalista ha messo una mano sulle loro gambe come test per vedere la loro reazione. Due parlano con il Washington Post di giornate di lavoro a casa di Rose o in viaggio con lui e lo descrivono emergere dalla doccia e camminare nudo di fronte a loro.''Mi ci sono voluti dieci anni per capire che lui era un aggressore e io una vittima'' dice Reah Bravo, una delle accusatrici di Rose con il Washington Post.Kyle Godfrey-Ryan, una delle assistenti del giornalista negli anni 2000, ricorda almeno una decina di episodi in cui Rose ha camminato nudo di fronte a lei mentre lavorano, e anche una telefonata in tarda notte durante la quale il giornalista le descriveva la sua fantasia di vederla nuotare nuda nella piscina della sua casa di Bellport, nello Stato di New York.Godfrey-Ryan aveva lamentato il comportamento di Rose con la produttrice esecutiva del suo show, Yvette Vega, ma era stata liquidata con un semplice ''è Charlie che si comporta da Charlie''.Vega con il Washington Post ammette di aver sbagliato: ''avrei dovuto difendere'' le ragazze che si lamentavano, dice Vega, che lavora con Rose da quando lo show Charlie Rose e' stato creato nel 1991. ''Rimpiango di non averle aiutate'' aggiunge.A presentare le sue scuse e' anche Rose stesso. ''Nei miei 45 anni nel giornalismo, mi sono sentito orgoglioso di essere stato un sostenitore della carriera delle donne con cui ho lavorato. Negli ultimi giorni sono arrivate pero' alcune accuse sul mio comportamento nei confronti di ex colleghe. Mi scuso profondamente per il mio comportamento inappropriato. Sono imbarazzato'' dice Rose. ''Mi sono comportato mancando di sensibilita' a volte e accetto la mia responsabilita' per questo, anche se ritengo che non tutte le accuse siano corrette'' aggiunge Rose.''Ho imparato molto da questi fatti: tutti noi, me incluso, stiamo arrivando a un nuovo e profondo riconoscimento del dolore causato dalla condotta del passato e a un profondo nuovo rispetto per queste donne''.Il conduttore e' ultima stella in ordine di tempo dello star system Usa caduta da quando il 5 ottobre scorso con lo scoop del New York Times sulle abitudini predatorie sessuali dell'ex re Mida di Hollywood, Harvey Weinstein, e' iniziato lo tsunami di legittime denunce di donne che per decenni hanno subito in silenzio da avances indesiderate, a molestie a autentici stupri.