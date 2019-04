MONDO

2019/04/15 22:24

Il riconoscimento A Lorenzo Tugnoli il Premio Pulitzer per la fotografia: ha raccontato dramma della guerra in Yemen ​Tugnoli è stato premiato per le sue fotografie - pubblicate dal Washington Post - che documentano la fame nello Yemen, paese devastato dalla guerra civile

Condividi L'italiano Lorenzo Tugnoli ha vinto il premio Pulitzer per la fotografia. Tugnoli e' stato premiato, riferisce il sito del premio, per gli scatti che documentano la fame nello Yemen, dove e' in corso una guerra. I suoi scatti sono stati pubblicati dal Washington Post.

. L'italiano Lorenzo Tugnoli ha vinto il premio Pulitzer per la fotografia. Tugnoli e' stato premiato, riferisce il sito del premio, per gli scatti che documentano la fame nello Yemen, dove e' in corso una guerra. I suoi scatti sono stati pubblicati dal Washington Post.

Condividi