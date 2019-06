La Valletta ​A Malta il vertice dei paesi Ue del Mediterraneo, Conte vede Macron Incontro a sette per aprire un fronte sud sulle priorità europee. Sul tavolo del vertice anche una strategia comune contro il traffico dei migranti

Una "discussione informale sui principali temi europei", dalle nomine per i top jobs alle questioni in agenda al prossimo Consiglio Europeo del 20-21 giugno (riforma dell'Eurozona, bilancio europeo 2019-2024, migrazioni, Libia), è il piatto del giorno nel vertice dei leader dei sette paesi europei del Mediterraneo (Francia,Spagna, Portogallo, Cipro, Grecia e Malta, oltre all'Italia) che si terrà a partire dalle 16 alla Valletta nel palazzo di Castiglia, sede del governo maltese.

Conte vede Macron

Dopo la sessione plenaria a sette è previsto un bilaterale fra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, con il quale il premier parlerà sia del 'pacchetto' di nomine per il quale l'Italia punta a un portafoglio economico, sia delle proposte dell'Italia per scongiurare una procedura di infrazione che Conte sta limando in queste ultime ore prima di inviarle a Bruxelles.

Sul tavolo del vertice anche una strategia comune contro il traffico dei migranti

Il vertice di oggi fa seguito alla riunione del 29 gennaio scorso a Cipro e a quella del 10 gennaio 2018 a Roma. E' prevista l'adozione di una Dichiarazione che "mira a un minimo comune denominatore del 'fianco sud' dell'Unione europea sulle priorità europee", come è scritto nella nota di presentazione del vertice. Alla vigilia, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha fatto sapere di aver avuto "una proficua conversazione telefonica" con il premier maltese Joseph Muscat con "l'obiettivo di rafforzare la strategia comune sul terreno del contrasto del traffico di migranti e della prevenzione della perdita di vite umane nel Mediterraneo".