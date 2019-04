Mercati: a Milano i bancari tengono. Sul finale risale lo spread

di Fabrizio Patti Chiusura leggermente positiva per le borse europee. Milano +0,16%, sullo stesso livello Francoforte e Parigi, Londra in lieve discesa, -0,03%. La giornata era iniziata sotto altri auspici, con Milano che è arrivata a crescere di mezzo punto, trainata dai bancari.Poi lo spartiacque: le trimestrali di Goldman Sachs e Citigroup non hanno replicato l'exploit di venerdì di JpMorgan e Wells Fargo. E Wall Street ha accusato il colpo, nonostante ci siano nuovi segnali di ottimismo sul fronte dei colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il Dow Jones perde lo 0,24%, il Nasdaq lo 0,34%.A Piazza Affari i titoli finanziari sono rimasti comunque positivi: Azimut e Bper Banca i migliori del listino principale, in salita di oltre 2 punti e mezzo.Male i petroliferi e diversi industriali. I peggiori sul Ftse Mib Ferrari e Pirelli. Ma spicca il +3,6% di Brembo, fuori dal mercato principale, dopo le ipotesi di aggregazioni alimentate da un’intervista del presidente Alberto Bombassei.Dopo una seduta calma, sul finale è risalito lo spread, a quota 251 punti base, con rendimento del Btp decennale di riferimento al 2,57 per cento.