MONDO

2019/09/25 19:14

Strada in salita A Netanyahu l'incarico di formare il nuovo governo in Israele La decisione arriva dopo il fallimento del tentativo del presidente Rivlin di mediare per un governo di unità fra Netanyahu e il suo principiale rivale, il generale Benny Gantz

Israele, Rivlin: "Un governo comune è possibile"

Israele, Rivlin: "Un governo comune è possibile" Israele, Rivlin auspica un governo di grande coalizione

Israele, Rivlin auspica un governo di grande coalizione Elezioni Israele, Gantz e Netanyahu davanti al rebus maggioranza Condividi Il presidente israeliano, Reuven Rivlin, ha chiesto a Benjamin Netanyahu di formare il nuovo governo. "La responsabilità di formare il prossimo governo è affidata al primo ministro e leader del Likud Benjamin Netanyahu", dichiara la presidenza in un comunicato.



La decisione arriva dopo il fallimento del tentativo di Rivlin di mediare per un governo di unità fra Netanyahu e il suo principiale rivale, il generale Benny Gantz.



La strada per il premier uscente è tutta in salita. Alle elezioni il Likud ha ottenuto assieme agli alleati solo 55 seggi sui 120 della Knesset, il Parlamento israeliano. Un altro suo precedente alleato, il partito Yisrael Beitenu, rifiuta infatti di far parte di un governo che includa gli ultraortodossi.



Ora Netanyahu ha 6 settimane per formare una coalizione di governo. Se fallirà, toccherà probabilmente a Gantz, leader del partito centrista Blu e bianco, provare a dar vita a un nuovo esecutivo. Il presidente israeliano, Reuven Rivlin, ha chiesto a Benjamin Netanyahu di formare il nuovo governo. "La responsabilità di formare il prossimo governo è affidata al primo ministro e leader del Likud Benjamin Netanyahu", dichiara la presidenza in un comunicato.La decisione arriva dopo il fallimento del tentativo di Rivlin di mediare per un governo di unità fra Netanyahu e il suo principiale rivale, il generale Benny Gantz.La strada per il premier uscente è tutta in salita. Alle elezioni il Likud ha ottenuto assieme agli alleati solo 55 seggi sui 120 della Knesset, il Parlamento israeliano. Un altro suo precedente alleato, il partito Yisrael Beitenu, rifiuta infatti di far parte di un governo che includa gli ultraortodossi.Ora Netanyahu ha 6 settimane per formare una coalizione di governo. Se fallirà, toccherà probabilmente a Gantz, leader del partito centrista Blu e bianco, provare a dar vita a un nuovo esecutivo.

Condividi