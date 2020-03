La diffusione dell'epidemia nel mondo A New York 4.000 in quarantena e 44 contagiati. In Cina deficit commerciale di 7 miliardi di dollari

Condividi

L'epidemia del coronavirus costa alla Cina un deficit commerciale di 7,09 miliardi di dollari a gennaio-febbraio,mancando le attese dei mercati di un surplus di 24,6 miliardi.Oltre all'export, che nello stesso periodo è sceso del 17,2%annuo (a fronte di una stima a -14,2%), il calo dell'import si è fermato al 4% (rispetto ad un previsto -15%).



Altri 28 morti in Cina, il bilancio sale a 3.070. 80.651 i contagi, guarigioni al 70%.



In Corea del Sud oltre 7 mila contagiati

In Corea del Sud oltre 7 mila persone sono state contagiate dal nuovo coronavirus. Nel dettaglio, riporta la Cnn, il Centro coreano per il controllo delle malattie ha dato notizia di 274 nuovi contagi nelle ultime 24 ore portando il totale dei positivi a 7.041. La maggior parte dei casi riguarda la città meridionale di Daegu e la periferia della provincia del Gyeongsang Settentrionale. Sono stati inoltre dichiarati due nuovi decessi portando il totale a 46.



Sale ad almeno 44 il bilancio dei contagi a New York.

Sale ad almeno 44 persone contagiate il bilancio del coronavirus a New York. Lo ha reso noto il governatore dello stato Andrew Cuomo, sottolineando come ci siano 10 casi accertati in più rispetto a ieri. Cinque delle persone infettate sono in ospedale e le loro condizioni migliorano, ha detto Cuomo, spiegando come almeno 4.000 persone nell'intero stato sono in "quarantena precauzionale".Il governatore dello Stato Andrew Cuomo annuncia 10 nuovi casi accertati. Due persone morte in Florida, negli Usa i decessi sono 16."Contro il coronavirus non serve il panico": è l'appello agli americani del presidente Donald Trump che ha firmato il pacchetto d'emergenza da 8,3 miliardi di dollari per combattere l'emergenza. "Le cose avrebbero potuto essere peggiori senza le nostre rapide risposte", ha aggiunto, respingendo ogni critica all'amministrazione.



Germania, cresciuto a 684 il numero dei contagi

E' cresciuto a 684 il numero dei contagi confermati in Germania. Lo riferisce il Robert Koch Institut, il maggiore centro epidemiologico tedesco, secondo cui si è registrato da ieri un aumento di 45 casi. Il principale focolaio rimane con 346 casi quello del Nord-Reno Vestfalia, seguito dalla Baviera con 117 casi e dal Baden Wuerttemberg con 116 casi. Ad oggi la Sassonia-Anhalt è l'unico Land nel quale non sia stato segnalato alcun caso.