A New York la maratona contro il terrore. Partecipate anche voi? Inviateci foto, video e sensazioni

Sarà una maratona blindata quella che si correrà - domani 5 novembre - a New York. Le forze dell'ordine sono pronte a mobilitarsi in massa, a pochi giorni dall'attentato a Manhattan. Si prevede che 2,5 milioni di persone assisteranno all'evento, che attraverserà 42 chilometri in cinque distretti della città, da Staten Island a Central Park."Questa domenica ci sarà una maratona sicura e molto speciale", ha detto il sindaco di New York, Bill de Blasio, in conferenza stampa. "L'attacco di martedì non cambierà chi siamo", ha assicurato il sindaco. Il comandante della polizia, Carlos Gomez, ha affermato che l'operazione coinvolgerà migliaia di agenti, con unità di rinforzo in tutte le sezioni, in coordinamento tra venti agenzie locali, statali e federali. Cecchini saranno disposti sui tetti della città, ed è prevista sorveglianza aerea e navale nelle acque intorno a Manhattan. Sul campo anche poliziotti sparsi lungo il percorso e centinaia di agenti dell'unità anti-terrorismo del dipartimento di polizia di New York. Anche lo Stato di New York, guidato dal governatore Andrew Cuomo, ha annunciato provvedimenti speciali in occasione della maratona, con un aumento degli agenti di sicurezza negli aeroporti JFK e La Guardia, nei tunnel e nelle infrastrutture di accesso di massa verso la città.Prima che essere una gara, la maratona di New York è un'esperienza di vita da raccontare. E' un giorno di festa per chi corre ma anche per chi sta al lato delle strade a incoraggiare senza sosta. Normalmente si calcola che siano circa due milioni e mezzo i newyorkesi ad accalcarsi per fare un tifo da stadio. E c'è da giurare che sarà così anche domani. Chi ha corso una maratona sa bene che ci sono, nel corso della gara, lunghi momenti di solitudine in cui devi trovare dentro di te le risorse per resistere alla fatica e continuare ad andare avanti. Qui non è così. Non sei mai solo.Il percorso della maratona tocca tutti e cinque i distretti di New York. Si parte appunto da Staten Island dove si attraversa il lunghissimo ponte di Verrazzano che taglia l'Hudson per oltre quattro chilometri e porta direttamente a Brooklyn. Da lì si risale verso il Queens, quindi si attraversa il ponte di Queensboro (temutissimo dagli atleti per la lunga salita della prima parte) e si entra per la prima volta a Manhattan. Quindi si punta a Nord e si raggiunge il Bronx, distretto che si percorre per pochi chilometri prima di rientrare a Manhattan attraverso Harlem e puntare a Centrale Park dove, dopo gli ultimi chilometri di faticosi saliscendi, si taglia finalmente il traguardo. Ebbene, ogni passo dei podisti è accompagnato da qualcuno che lo incoraggia, gli sorride, gli urla qualcosa in una delle decine di lingue diverse parlate a New York.'The show must go on' e' sinceramente una frase abusata.Eppure non ci sono parole più efficaci per descrivere la sensazione che si prova nel percorrere le vie di New York prima, durante e dopo la maratona. Certo, in mezzo c'è anche il business: fermare la maratona comporta un costo economico inimmaginabile, fra sponsor, organizzazione, servizi. E' come un treno in corsa impossibile da fermare. Eppure, non è solo business. E qui te lo dicono chiaramente: "Non vogliamo dare ai terroristi - ci dice all'interno del villaggio maratona una ragazza dell'organizzazione addetta al rilascio dei pettorali - la soddisfazione di cambiare la nostra vita, le nostre abitudini. Lo sport, le feste faranno sempre parte della nostra vita". Ma non avete paura che possa accadere qualcosa, anche qui dentro il villaggio? "Sappiamo - interviene un ragazzo al suo fianco - di essere nel mirino dell'Isis e dei terroristi ma l'America è piu' forte".