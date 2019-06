A Pozzallo i 62 migranti soccorsi da Asso 25 in acque maltesi. Salvini: "Saranno accolti dalla Cei" Secondo Alarm Phone, i migranti avrebbero trascorso una notte alla deriva senza essere soccorsi

Attraccherà nel pomeriggio a Pozzallo il rimorchiatore con a bordo i 62 migranti salvati ieri al largo di Malta. Si tratta di 60 uomini e due donne. Pronta già la macchina dell'accoglienza. Inizialmente l'imbarcazione aveva fatto rotta verso Lampedusa, ma poi la Guardia costiera ha deciso di fare sbarcare i migranti nel porto ragusano.

Sulla nave non sarebbero state segnalate situazioni sanitarie di emergenza. I migranti arrivano dal Gambia, dalla Costa d'Avorio e dal Senegal. Si tratta del primo sbarco dell'anno a Pozzallo, dove in passato si erano registrati numerosi arrivi di migranti.

Ospitati dalla Cei

"Gli sbarchi si sono ridotti del 90%, e i pochi che riescono ad arrivare, quelli di oggi, ad esempio, saranno accolti a spese del Vaticano, così ognuno fa la sua parte". Così Matteo Salvini, parlando in piazza a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo.

"Secondo diverse fonti, Asso 25 ha eseguito un'operazione di salvataggio per una barca che ci aveva chiamato in precedenza. Riteniamo che si stia dirigendo all'isola di Lampedusa, in Italia", aveva scritto su Twitter Alarm Phone, il servizio di linea telefonica che aiuta le persone che hanno bisogno in mare. Poi è giunta l'indicazione della Guardia Costiera di dirigersi al porto di Pozzallo e il rimorchiatore ha cambiato rotta.

Secondo Alarm Phone i migranti avrebbero trascorso una notte alla deriva in acque di ricerca maltesi senza essere soccorsi.