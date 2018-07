Arte A Riccardo Muti il Praemium Imperiale 2018 Al Maestro italiano il prestigioso riconoscimento della Japan Art Association

Condividi

Va al maestro Riccardo Muti il Praemium Imperiale 2018 per la musica, 30/a edizione del più importante premio d’arte al mondo, assegnato ogni anno in cinque discipline dalla Japan Art Association.Annunciati questa mattina in contemporanea nei paesi dei consiglieri internazionali a Londra, Parigi, Roma, Berlino, Tokyo e New York. Quest’anno riconoscimenti del Praemium Imperiale vanno anche al belga-francese Pierre Alechinsky per la pittura, alla giapponese Fujiko Nakaya per la scultura e ai francesi Christian de Portzamparc per l’architettura e a Catherine Denevue per il cinema/teatro