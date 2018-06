Municipi III e VIII A Roma sconfitti i candidati 5 stelle. Affluenza molto bassa: 27% Nell'VIII Municipio vince al primo turno Amedeo Ciaccheri, al III Municipio ballottaggio tra Giovanni Caudo e lo sfidante di centrodestra, Francesco Maria Bova

Condividi

I candidati presidenti del M5s - che governa il Campidoglio con Virginia Raggi e 11 Municipi su 15 - restano fuori da entrambe le partite dei due Municipi romani che ieri sono andati al voto.Con quasi la totalità delle sezioni pervenute nell'VIII municipio (Garbatella), il candidato del centrosinistra Amedeo Ciaccheri vince al primo turno con il 54% dei voti; dopo di lui quello del centrodestra Simone Foglio con circa il 25%; al terzo posto il pentastellato Enrico Lupardini con il 13%.E al III Municipio (Montesacro, Nuovo Salario, Talenti) sarà ballottaggio tra il candidato presidente del centrosinistra, Giovanni Caudo, e lo sfidante di centrodestra, Francesco Maria Bova. Al 92% dele sezioni scrutinate (169 su 183), infatti, Caudo è in testa con il 41,35% dei voti, seguito da Bova con il 34,18%: i due si sfideranno per la carica di minisindaco il prossimo 24 giugno. Al terzo posto, fuori dai giochi e dal ballottaggio, la ex presidente Roberta Capoccioni, candidata del M5s, ferma al 19,49%.Entrambi i candidati del centrosinistra ai municipi sono civici e hanno sconfitto alle primarie di coalizione quelli del Pd. I due municipi sono tornati alle urne dopo la caduta delle precedenti amministrazioni a 5 Stelle per dissidi interni.Molto bassa l'affluenza alle urne: appena il 27,08%.