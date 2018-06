La Dattilo al molo 1 A Valencia arrivano i migranti dell'Aquarius: applausi a bordo Dopo nove giorni in mare toccano finalmente terra i 629 migranti che da sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius

Condividi

I migranti della nave Aquarius, in mare da alcuni giorni, stanno sbarcando, in fasi successive, al molo 1 del porto di Valencia. Il primo gruppo, 274 persone, è entrato a bordo di nave Dattilo della Guardia Costiera italiana. In questo momento è il turno dell'Aquarius delle ong Sos Mediterranèe e Medici senza frontiere, con a bordo 106 dei 629 migranti che erano stati soccorsi sabato scorso al largo della Libia. Per ultima entrerà la Nave Orione della Marina militare italiana con 249 migrantiAl molo 1 del porto di Valencia sono stati allestiti due grandi tendoni della Croce Rossa dove viene effettuato il primo screening sanitario per i migranti: chi è in condizioni precarie di salute, le donne incinte e i bambini, verranno portati in ospedale mentre tutti gli altri saranno indirizzati nei diversi centri di accoglienza disposti dalla Generalitat valenciana in tutta la regione.L'ingresso delle navi è stato scaglionato di tre ore: una scelta fatta per permettere la migliore assistenza possibile a tutti i migranti dopo giorni in mare. Sulla banchina del molo sono presenti circa 700 giornalisti da ogni parte d'Europa e sono tenuti ad una distanza di circa 200 metri dal punto in cui attraccheranno le navi.Applausi sono scattati a bordo della nave Dattilo della Guardia Costiera italiana da parte dei migranti appena hanno capito che la nave stava finalmente per attraccare al porto di Valencia.Fino a che i governi europei non si prenderanno le proprie responsabilità #Aquarius sarà obbligata a continuare a condurre operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo. E quanto scrive in un tweet Medici senza frontiere."Vogliamo raggiungere terra,vogliamo solo una casa per riposarci". I migranti a bordo dell'Aquarius lo hanno ripetuto più volte in questi nove giorni in mare agli operatori di Intersos-Unicef che li hanno accompagnati a Valencia."Rispondo come ha risposto il Papa, è una vergogna, trattare così persone che fuggono in cerca di un pezzo di pane è una scelta che manca di umanità". Così padre Angel Garcia Rodriguez, fondatore di Mensajeros de la Pazuna Ong fondata nel '62 e molto nota in Spagna, attacca le scelte del governo italiano che non ha concesso l'approdo alla nave Aquarius.