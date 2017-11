Emergenza immigrazione A Vibo Marina nave Acquarius: a bordo 580 migranti, 20 donne incinte e 90 minori non accompagnati I migranti che, prima di essere soccorsi, hanno subito maltrattamenti gravi sono 20

Una nave di Medici senza Frontiere con a bordo oltre 580 migranti è attraccata questa mattina nel porto di Vibo Valentia. A bordo della nave Acquarius migranti di varie nazionalità, soccorsi nei giorni scorsi al largo delle coste della Libia e del canale di Sicilia. Oltre 160 i casi di scabbia, le donne in stato di gravidanza sono invece 20 di cui una sbarcata in gravi condizioni a causa di un'emorragia interna. I minori non accompagnati sono 90 e resteranno nel Vibonese, a differenza degli altri migranti che verranno in serata trasferiti in autobus in diverse regioni d'Italia secondo un Piano di riparto predisposto dal Ministero dell'Interno. I migranti che, prima di essere soccorsi, hanno subito maltrattamenti gravi sono 20. Per loro, unitamente ad un ferito per una lussazione alla spalla, sono in corso le cure da parte dei sanitari del 118 dell'ospedale di Vibo che stanno assistendo alle operazioni di sbarco insieme a diverse associazioni di volontariato ed alle forze dell'ordine.Almeno una donna è annegata e diverse altre persone risultano disperse nel naufragio di un barcone di migranti avvenuto la scorsa notte nel mar Egeo, al largo dell'isola greca di Kalimnos. Lo riferiscono le autorità di Atene, secondo cui il natante in legno era partito dalle vicine coste turche. Almeno 13 persone che si trovavano a bordo sono state salvate. Proseguono le operazioni di soccorso.Ancora sbarchi di migranti nel Sud Sardegna. Nella notte i Carabinieri hanno rintracciato 14 clandestini, tra cui due donne, a Porto Pino, nel Sulcis. Altri quattro sono stati bloccati, sempre dai Carabinieri, verso le 8 a Sant'Anna Arresi. Tutti sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir.