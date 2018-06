Mercati A picco le borse colpite dai dazi

di Paolo Gila La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina ha mandato a picco le borse asiatiche (con Tokio a -1,77% in chiusura e Hong Kong e Shanghai in calo di tre punti e mezzo a metà seduta).La tensione è divampata anche in Europa, dove Francoforte e Milano hanno aperto in calo di circa un punto e mezzo, seguite da Parigi e Londra, con flessioni di poco superiori al punto percentuale.In risalita lo spread, a 223 punti base, con il rendimento dei decennali al 2 e 60%, mentre l’euro è a quota 1,15 e 75 contro dollaro.