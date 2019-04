San Cesareo, Roma A1 cisterna con gasolio si ribalta, chiuso tratto autostrada

San Cesareo (RM) #26aprile 17:00, in corso intervento per il ribaltamento di un’autocisterna carica di gasolio sulla #A1 al km 578. Soccorso il conducente, nucleo #NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) dei #vigilidelfuoco al lavoro per contenere la perdita della sostanza pic.twitter.com/lUKOrv25ZL — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 26 aprile 2019

Una cisterna che trasportava 28 mila litri di gasolio e 8 mila litri di benzina si è ribaltata sull'autostrada A1, altezza km 578 in direzione Firenze, per cause ancora da accertare. Sono impegnate sul posto quattro squadre dei Vigili del Fuoco di Roma.Il conducente è stato estratto dalla cabina ed affidato al personale sanitario. Il tratto autostradale è stato chiuso per consentire le operazioni di salvataggio nonché di verifica e messa in sicurezza della cisterna.Queste ultime sono effettuate dal Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) del Comando VV.F. di Roma. Sono stati attivati gli enti di specifica competenza.