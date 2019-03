Si ipotizza un'avaria al motore A1, pullman di studenti in gita prende fuoco: nessun ferito La scolaresca della provincia di Caserta era diretta in gita a Firenze. Durante le operazioni di spegnimento è stata chiusa una corsia dell'autostrada

Condividi

#14mar 15:30, stanno tutti bene i ragazzi sul pulmann turistico andato in fiamme sulla #A1 al km 551 direzione Nord. In corso le operazioni di spegnimento da parte dei #vigilidelfuoco pic.twitter.com/TF2yjE4ArK — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 14 marzo 2019

Paura per una scolaresca della provincia di Caserta diretta in gita a Firenze. Sull'autostrada A1, all'altezza del chilometro 551 nel Comune di Guidonia, il pullman turistico su cui viaggiavano gli studenti ha preso fuoco. Nessuno tra i ragazzi del liceo di Maddaloni è rimasto ferito, sono riusciti a mettersi in salvo, scappando anche per i prati che costeggiano l'autostrada.I ragazzi sono stati poi accompagnati nell'area di servizio "Mascherone" in attesa di un nuovo autobus. Sul posto, invece, i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e la polizia stradale per le operazioni di rimozione del veicolo.Durante le operazioni di spegnimento è stata chiusa una corsia e si sono registrati rallentamenti del traffico.