A24-A25, Strada dei Parchi sospende aumenti pedaggi di sua iniziativa Concessionaria: incomprensibile posizione di Anas

Strada dei Parchi (ansa)

Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade A24 e A25, blocca di propria iniziativa gli aumenti dei pedaggi, di circa il 19%, che sarebbero scattati oggi a mezzanotte.Lo rende noto la stessa Spa che ha deciso "nonostante l'incomprensibile posizione di Anas".La società ha deciso di sospendere gli aumenti dei pedaggi approvati dal governo a fine 2017 e quelli previsti dalla Convenzione vigente per il 2019. L'intesa per la 'sterilizzazione' degli aumenti trovata con il Mit è saltata per opposizione dell'Anas.